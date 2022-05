Ο Όγκνιεν Γιάραμαζ «μίλησε» ξανά για χάρη της Μπάγερν, αυτή τη φορά νικώντας το χρονόμετρο λίγο πριν το ημίχρονο στην Βαρκελώνη.

Μπαρτσελόνα και Μπάγερν αναμετρώνται στο Game 5 για μία θέση στο Final 4 του Βελιγραδίου και ο Όγκνιεν Γιάραμαζ χαρίζει θέαμα και ουσία για τους Γερμανούς.

Μετά το κλέψιμο και το κάρφωμα που έκανε στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού, ήταν και εκείνος που σκόραρε τελευταίος πριν το ημίχρονο στην Ισπανία. Η επίθεση της Μπάγερν έληγε, ωστόσο ο Γιάραμαζ πρόλαβε το χρονόμετρο και ευστόχησε για το +6 (31-37) της ομάδας του.

Δείτε το buzzer beater του Γιάραμαζ:

THE BANK IS OPEN!



Jaramaz beats the buzzer!🎯@FCBBasketball #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/YwxCLGuSYn