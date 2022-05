Ο Όγκνιεν Γιάραμαζ έκλεψε την μπάλα από τον Λαπροβίτολα και έφτασε μέχρι το κάρφωμα για την ισοφάριση με την Μπαρτσελόνα.

Η Μπαρτσελόνα και η Μπάγερν παίζουν το τελευταίο χαρτί πρόκρισης στο Final 4 μέσω του Game 5 των playoffs της EuroLeague με την σειρά να είναι στο 2-2. Ο Όγκνιεν Γιάραμαζ ήταν εκείνος που προσέφερε την πρώτη καλή στιγμή στο ματς.

Με το σκορ να είναι στο 9-7 μετά από μερικά αγωνιστικά λεπτά, έκλεψε την μπάλα από τον Νίκολα Λαπροβίτολα, έτρεξε το γήπεδο και κάρφωσε στο καλάθι των γηπεδούχων για την ισοφάριση και ένα μικρό σερί 5-0.

Δείτε το κάρφωμα του Γιάραμαζ:

