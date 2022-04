Ο Μουσταφά Φαλ έκλεψε την παράσταση στο πρώτο δεκάλεπτο με εμφατικό κάρφωμα στο καλάθι της Μονακό.

Αν και ο Ντόντα Χολ είχε στρέψει... πρώτος τους προβολείς της δημοσιότητας πάνω του με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα, τη σκυτάλη πήρε ο Μουσταφά Φαλ, ο οποίος έδωσε την... δική του απάντηση με ανάλογο τρόπο!

Λίγα δευτερόλεπτα μετά το κάρφωμα του Αμερικανού, ο σέντερ του Ολυμπιακού «ρόλαρε» εξαιρετικά το κορμί του σε αυτό του Ντόντα Χολ και με μια εξαιρετική reverse ντρίπλα ελευθερώθηκε και κάρφωσε εντυπωσιακά στο καλάθι της Μονακό για το «γκολ φάουλ».

Δείτε την χαρακτηριστική φάση

.@moustaphafall15 spins and detonates at the rim 💪 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/ZCnUZZzY3R

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 29, 2022