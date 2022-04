O Βασίλης Σπανούλης θα γίνει το νέο μέλος της λίστας των legends της EuroLeague.

O Βασίλης Σπανούλης είναι ήδη θρύλος. Του ελληνικού μπάσκετ. Και του Ολυμπιακού. Πριν από το τζάμπολ του Game 1 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μονακό θα αποκτήσει και επίσημα τον τίτλο του... legend.

H EuroLeague θα τιμήσει τον αρχηγό του Ολυμπιακού, τοποθετώντας τον σε ένα κλειστό κλαμπ εκλεκτών μελών.

Στους «θρύλους» της EuroLeague ανήκουν ο Θοδωρής Παπαλουκάς, ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο, ο Ραμούνας Σισκάουσκας, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο Μιρσάντ Τουρκσάν και ο Φελίπε Ρέγιες.

Και από αύριο, Μεγάλη Τετάρτη, θα υπάρχει στη λίστα και ο Βασίλης Σπανούλης.

