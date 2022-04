Ο Νταρίλ Μέικον πέτυχε το buzzer beater τρίποντο της νίκης για τον Παναθηναϊκό κόντρα στην Φενέρμπαχτσε και τρέλανε τόσο τον πάγκο της ομάδας του, όσο και τον σχολιαστή της EuroLeague που πανηγύρισε... αλά ελληνικά.

Η τελευταία επίθεση της αναμέτρησης ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Φενέρμπαχτσε στο Σινάν Ερτνέμ θα κρινόταν από τις κινήσεις του Μέικον. Με λιγότερα από 3 δευτερόλεπτα να απομένουν και το σκορ να βρίσκεται στο 59-59, ο Αμερικανός εκτέλεσε κι ευστόχησε για το τελικό 59-62 στην Πόλη.

Μία μεγάλη νίκη που ήρθε για τους πράσινους προκειμένου να αποχωρήσουν από τη φετινή διοργάνωση με...ψηλά το κεφάλι. Το buzzer beater του Μέικον δεν τρέλανε μόνο τον πάγκο του τριφυλλιού. Ο σχολιαστής της EuroLeague μόλις είδε την μπάλα να περνάει το διχτάκι φώναξε «Ώπααααα», πανηγυρίζοντας αλά ελληνικά!

Δείτε και ακούστε το σχετικό στιγμιότυπο:

.@_dmacon4 wins it for @paobcgr🔥🔥🔥



What a way to end the season! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/zSiUdGkYYT