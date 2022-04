Πιτίνο: «Ο Παπαγιάννης ανήκει στο ΝΒΑ»! (vid)

Ο Ρικ Πιτίνο έμεινε εκστασιασμένος με την εμφάνιση του Γιώργου Παπαγιάννη κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, εξηγώντας πως ο σέντερ του Παναθηναϊκού ανήκει στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Ο Γιώργος Παπαγιάννης πραγματοποίησε ολοκληρωτική εμφάνιση απέναντι στη Ρεάλ Mαδρίτης συγκεντρώνοντας 30 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, αγγίζοντας το career high των 31 βαθμών από τον περασμένο Νοέμβριο και την εντός έδρας αναμέτρηση με τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.

Συγκεκριμένα σε κάτι λιγότερο από 32 λεπτά συμμετοχής σημείωσε 18 πόντους έχοντας 9/11 δίποντα και 0/1 βολή, ενώ «γέμισε» τη στατιστική του με 10 ριμπάουντ (8 αμυντικά και 2 επιθετικά), 5 τάπες, 1 ασίστ και κανένα λάθος.

Την εμφάνιση του Παπαγιάννη κόντρα στη Ρεάλ σχολίασε ο άλλοτε προπονητής του στους «πράσινους», Ρικ Πιτίνο:

«Σπουδαία νίκη-έκπληξη από τον Παναθηναϊκό. Χάρηκα πολύ που είδα τον άνθρωπό μου, τον Παπαπέτρου, να επιστρέφει. Ο Παπαγιάννης είχε 18 πόντους και 10 ριμπάουντ. Θα το πω για δέκατη φορά, ο Παπαγιάννης ανήκει στο ΝΒΑ. Είναι 7-footer που είναι ευκίνητος, μακρύς, καταπληκτικός αμυντικός και μπλοκέρ».

Great upset win for PAO. Excited to see my man Pap back on the court. G Papagiannis with 18 & 10 in win over Real Madrid 87-86. I'll say it for the 10th time PG belongs in NBA: at 7 feet mobile, length, terrific defensive player & shot blocker.