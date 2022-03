Λάσο: «Όταν είμαι κακός, ο γιος μου θα μου το πει. Όταν είμαι κορυφαίος, θα μου το πείτε εσείς, όχι ο γιος μου» (vid)

Ο Πάμπλο Λάσο ήταν αφοπλιστικός, μετά την ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης από την Αναντολού Εφές, χρησιμοποιώντας την κριτική που δέχεται απ' τον γιο του.

Η Ρεάλ Μαδρίτης υπέστη ακόμη μία ήττα στη EuroLeague, αυτή τη φορά από την Αναντολού Εφές, με τον Πάμπλο Λάσο να αποφασίζει στη συνέντευξη τύπου του αγώνα, να μιλήσει για την κριτική που δέχεται.

«Μερικές φορές οι προπονητές παίρνουμε κάποιες αποφάσεις που είναι λανθασμένες. Όταν ο Πάμπλο Λάσο είναι κακός, ο γιος μου θα μου το πει. Όταν είμαι ο κορυφαίος, θα μου το πείτε εσείς (σ.σ.: οι δημοσιογράφοι). Ο γιος μου δεν θα μου το πει...», ήταν η ατάκα του Λάσο.

Δείτε το βίντεο:

Laso anoche en rueda de prensa:



"Sometimes coaches we decide things they don't go well. [...] When Pablo Laso is terrible my son will tell me. When I'm a master you guys will tell me. My son won't". pic.twitter.com/OWCDH6hlRt