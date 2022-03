H Εuroleague έφτιαξε video για τον Μάρκους Έρικσον που συνεχίζει να αποτελεί εκ των κορυφαίων σουτέρ της διοργάνωσης.

Η Άλμπα μπορεί να κοιμάται ήσυχη, αφού έχει στις τάξεις της τον φοβερό... ελεύθερο σκοπευτή, Μάρκους Έρικσον. O 28χρονος Σουηδός συνεχίζει να... τρομοκρατεί τις αντίπαλες άμυνες με την έφεση του στο τρίποντο και για άλλη μια σεζόν αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους σουτέρ της διοργάνωσης.

Φέτος μετρά 42.6% στα τρίποντα, ενώ έχει και το εντυπωσιακό 91% στις βολές. Μετρά 12.5 πόντους ανά ματς και όταν βρει ελάχιστο χώρο και χρόνο θα σε... σκοτώσει.

Η Euroleague έφτιαξε video για τον Έρικσον στο οποίο μιλούν οι συμπαίκτες του στην ομάδα του Βερολίνου, αλλά και ο ίδιος για τον τρόπο και παραδέχεται πως προσπαθεί να κινείται συνέχεια χωρίς τη μπάλα για να βρεθεί στο σωστό σημείο και να εκτελέσει. Κανείς παίκτης της Euroleague από το 2015, δεν τον ξεπερνά σε εύστοχα τρίποντα ανά ματς (έχει 2) και ποσοστό στα τρίποντα (43.1%).

No EuroLeague player since his debut in 2015 has averaged more three-point shots made (2.0 per game) with a higher accuracy rate (43.1%) than Marcus Eriksson 🎯#EveryGameMatters pic.twitter.com/4dY2LnTz11