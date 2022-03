O εντυπωσιακός Oλυμπιακός έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στο 38-13 κόντρα στον Παναθηναϊκό, με τον Δημήτρη Διαμαντίδη να μην μπορεί να πιστέψει αυτό που βλέπει.

Απόλυτος κυρίαρχος ήταν ο Ολυμπιακός στο πρώτο δεκάλεπτο απέναντι στον Παναθηναϊκό, κάνοντας εξαιρετική δουλειά σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες.

Οι Πειραιώτες προηγήθηκαν με το εντυπωσιακό 38-13 στα πρώτα 10 λεπτά και όλα τα λεφτά ήταν η αντίδραση του Δημήτρη Διαμαντίδη σε αυτό που έβλεπαν τα μάτια του. Ο «3D» ήταν καταρρακωμένος και έδειχνε τη στεναχώρια του με τον... φακό να πιάνει την απογοήτευση του θρύλου του... τριφυλλιού, αφού δεν μπορούσε να πιστέψει την κάκιστη απόδοση της ομάδας του.

Δείτε την αντίδραση του Διαμαντίδη

Dimitris Diamantidis is every Panathinaikos fan right now pic.twitter.com/LMpuFISJD6