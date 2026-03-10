Gazz Floor by Novibet με ανάλυση για το Παρί-Ολυμπιακός & κουβέντα μετά την «ροπαλιά» σε Παναθηναϊκό

Το Gazz Floor επιστρέφει απόψε μετά το ματς στο Παρίσι για το Παρί-Ολυμπιακός, με τους Ιωάννη Παπαπέτρου και Hoopfellas να αναλύουν όλα όσα θα γίνουν, αλλά και την κατάσταση στον Παναθηναϊκό μετά την ήττα από τον Ηρακλή.

Στο στούντιο, ο Αντώνης Καλκαβούρας συντονίζει την κουβέντα, ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης βάζει τη δική του πινελιά κι ο Νίκος Παπαδογιάννης... ψέλνει!

Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ των ερυθρόλευκων κι ο Γιώργος Κούβαρης μάς μεταφέρει το κλίμα στον Παναθηναϊκό μετά την ήττα από τον Ηρακλή!