Gazz Floor by Novibet με ανάλυση για το Παρί-Ολυμπιακός & κουβέντα μετά την «ροπαλιά» σε Παναθηναϊκό
Το Gazz Floor έρχεται απόψε μετά το Παρί-Ολυμπιακός στο κανάλι του Gazzetta στο YouTube.
Ιωάννης Παπαπέτρου και Hoopfellas αναλύουν με το μοναδικό τους τρόπο το Παρί-Ολυμπιακός.
Στο στούντιο, ο Αντώνης Καλκαβούρας συντονίζει την κουβέντα, ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης βάζει τη δική του πινελιά κι ο Νίκος Παπαδογιάννης... ψέλνει!
Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ των ερυθρόλευκων κι ο Γιώργος Κούβαρης μάς μεταφέρει το κλίμα στον Παναθηναϊκό μετά την ήττα από τον Ηρακλή!
