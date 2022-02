Μοτιεγιούνας: «Σας παρακαλώ, σταματήστε τον πόλεμο στην Ουκρανία»

Ο Λιθουανός σέντερ της Μονακό, Ντονάτας Μοτιεγιούνας θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα για την παύση του πολέμου στην Ουκρανία.

Η ερώτηση στον Ντονάτας Μοτιεγιούνας, μετά την άνετη επικράτηση της Μονακό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, ήταν εξίσου ήταν απλή: «Αυτό το ματς θα σας βοηθήσει ενόψει της προσπάθειάς σας για το Top-8;».

Μόνο που ο Λιθουανός σέντερ της γαλλικής ομάδας θέλησε να αναφερθεί στον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στη γειτονιά της πατρίδας του. Αγνόησε εντελώς την ερώτηση και έδωσε τη δική του απάντηση.

«Νομίζω ότι πρώτα πρέπει να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή για όλα τα πράγματα που συμβαίνουν στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Πολλοί αθώοι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους. Σας παρακαλώ, σταματήστε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με αυτή τη χώρα», είπε ο Μοτιεγιούνας και δεν περίμενε δευτερόλεπτο για να αποχωρήσει.

Δείτε το βίντεο:

No comments on the game tonight.



Donatas Motiejunas has only one message - STOP THE WAR ✊ pic.twitter.com/zQlZj2au3F