Οι 47 πόντοι που σημείωσε η Ρεάλ στην ήττα από τη Ζάλγκιρις το βράδυ της Πέμπτης 24/2 στο Κάουνας συνιστούν το δεύτερο χειρότερο σκοράρισμα στην ιστορία των Μαδριλένων στην EuroLeague!

Η Ρεάλ Μαδρίτης ταξίδεψε στο Κάουνας για το ματς της 27ης αγωνιστικής με τη Ζάλγκιρις κουβαλώντας την ήττα από την Μπαρτσελόνα στον τελικό του Copa del Rey κι έπεσε αμαχητί στη Zalgirio Arena, γνωρίζοντας την ήττα με 68-47 και κάνοντας αρνητικό ρεκόρ στο σκοράρισμα στην EuroLeague.

Συγκεκριμένα, οι Μαδριλένοι σκόραραν 47 πόντους με 4/6 βολές (66.7%), 20/46 δίποντα (43.5%) και 1/5 τρίποντα (6.7%), γράφοντας αρνητική ιστορία.

Τα αρνητικά ρεκόρ της Ρεάλ στο σκοράρισμα

47 πόντοι vs Ζάλγκιρις (24/2/2022)

49 πόντοι vs Σαρλερουά (2010-11)

51 πόντοι vs Φενέρμπαχτσε (8/2/2022)

52 πόντοι vs ΤΣΣΚΑ (Νοέμβριος 2005)

52 πόντοι vs ΤΣΣΚΑ (Νοέμβριος 2008)

52 πόντοι vs ΤΣΣΚΑ (Ιανουάριος 2020)