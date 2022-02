Ο Γιόνας Ματσιούλις αναμένεται να τιμηθεί στο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα στην Ζάλγκιρις και την Ρεάλ, με τον Λιθουανό να έχει περάσει και από τις δύο ομάδες.

Η Ζάλγκιρις υποδέχεται για την 27η αγωνιστική της Euroleague την Ρεάλ Μαδρίτης (24/02, 20:00) και στο πλαίσιο της αναμέτρησης ένα ιδιαίτερο πρόσωπο και για τις δύο ομάδες αναμένεται να γίνει ο κεντρικός άξονας κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου.

Ο Γιόνας Ματσιούλις, παλαίμαχος πλέον μπασκετμπολίστας, που αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση τον περασμένο Σεπτέμβριο αναμένεται να δώσει το «παρών» στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Τόσο η Ζάλγκιρις, όσο και η Ρεάλ πρόκειται να τον τιμήσουν για την προσφορά του στον εκάστοτε σύλλογο.

Θυμίζουμε πως ο Λιθουανός αγωνίστηκε με την φανέλα της Ζάλγκιρις από το 2005-2009 ξεκινώντας από τις ακαδημίες της, ενώ από την «Βασίλισσα» πέρασε την τετραετία 2014-2018 προτού μεταβεί στην ΑΕΚ (2018-2021), όπου έκλεισε και την καριέρα του. Μάλιστα, για μία διετία (2012-2014) έπαιξε και στον Παναθηναϊκό.

A player who's been on both sides of the clubs battling tomorrow. @JonasMaciulis8 will be honored in tomorrow's game against @RMBaloncesto! 🏅



