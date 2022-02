Ο Κέβιν Πάνγκος αποτελεί με κάθε επισημότητα μέλος της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, όπως πρώτο σας είχε αποκαλύψει το Gazzetta, με την ομάδα να τον ανακοινώνει και να τον καλωσορίζει.

Το ενδιαφέρον της ΤΣΣΚΑ για τον Κέβιν Πάνγκος που έμεινε πρόσφατα ελεύθερος από τους Κλίβελαν Καβαλίερς σας είχε αποκαλύψει το Gazzetta στις αρχές του Φεβρουαρίου. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών έγινε επίσημη με τον Καναδό να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας δυόμιση χρόνων και να «σφραγίζει» την επιστροφή του στην Ευρώπη.

Η κίνηση αυτή ήρθε από τους Ρώσους στην προσπάθεια του Δημήτρη Ιτούδη να βελτιώσει την αγωνιστική εικόνα της ομάδας του προσθέτοντας ακόμη μία αξιόπιστη λύση στην περιφέρεια. Η συμφωνία περιλαμβάνει το διάστημα μέχρι τη λήξη της φετινής σεζόν καθώς επίσης και τις δύο επόμενες (λήγει το καλοκαίρι του 2024) και οι συνολικές αποδοχές αγγίζουν τα 6.000.000 δολάρια.

Η ομάδα έσπευσε να γνωστοποιήσει την νέα μεταγραφή και να καλωσορίσει τον Πάνγκος μέσω ανακοίνωσης!

