Ο Μάικ Τζέιμς με τρίποντο... εκτέλεσε την Ούνικς στα 7 δευτερόλεπτα και χάρισε τη νίκη στην Μονακό.

Στο τέλος μίλησε ο Μάικ Τζέιμς κόντρα στην Ούνικς. Με το σκορ στο 76-76, ο Αμερικανός γκαρντ πήρε την ευθύνη και το... μπουμπούνισε στα 7 δευτερόλεπτα από τη γωνία, χαρίζοντας μια μεγάλη νίκη στην Μονακό. Οι Μονεγάσκοι αύξησαν τις πιθανότητες τους για την πρώτη 8άδα.

Δείτε την τριποντάρα νίκης του clutch Μάικ Τζέιμς

Mr Gamewinner ✅ @TheNatural_05 take a bow 👏



That is CLUTCH! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/8KHGGlG2Gx