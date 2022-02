Μονακό και Ούνικς Καζάν μέτρησαν τις δυνάμεις τους σε εξ αναβολής αναμέτρηση της Euroleague, με τους Μονεγάσκους να επικρατούν με σκορ 79-76 χάρη σε τρίποντη βόμβα του MVP Μάικ Τζέιμς (25π., 7ασ.) στην κρισιμότερη επίθεση του αγώνα.

Ο Μάικ Τζέιμς ήταν απίθανος κόντρα στην ομάδα του Βέλιμιρ Περάσοβιτς, βάζοντας το νικητήριο τρίποντο κι οδηγώντας την Μονακό (13-13) στην ζώνη των playoffs. Οι Μονεγάσκοι απώλεσαν διαφορά 15 πόντων στην τελευταία περίοδο, όμως ο ηγέτης τους επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά πως είναι ένας από τους πιο clutch παίκτες της Euroleague.

Ο ΑΓΩΝΑΣ

Η ισορροπία ήταν το κυρίαρχο στοιχεία στα πρώτα τέσσερα λεπτά της συνάντησης (8-8) με τις δύο ομάδες να βαδίζουν χέρι-χέρι. Με ένα τρίποντο του Μάικ Τζέιμς η Μονακό έφτασε σε ένα πρώτο ουσιώδες προβάδισμα (13-8 στο 6') κι ακολούθως έφτασε σε double score χάρη σε καλάθι και φάουλ του Ουίλ Τόμας (16-8 στο 7'). Ο Μάριο Χεζόνια ένιωθε καλά στην επίθεση και με διαδοχικούς πόντους κράτησε όρθια την Ούνικς (22-19 στο 10'), με τον Λορέντσο Μπράοουν να ισοφαρίζει λίγο αργότερα σε 28-28, στα μισά της β' περιόδου. Ένα buzzer beater τρίποντο του Τζέιμς έστειλε τους Μονεγάσκους στα αποδυτήρια με προβάδισμα οκτώ πόντων (44-36), το οποίο ήταν μάλλον δίκαιο αν αναλογιστούμε πως οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι στην πλειοψηφία των λεπτών του πρώτου ημιχρόνου.

Η Μονακό δεν άργησε να φτάσει σε διψήφια διαφορά στην επανάληψη με τον Μοτιεγιούνας (46-36 στο 22') κι ενώ ο... καυτός Τζέιμς εκτόξευσε το σκορ σε 51-38 στο 25ο λεπτό του ματς, δημιουργώντας ξεκάθαρη συνθήκη υπέρ του συνόλου του Ομπράντοβιτς. Οι Ρώσοι όμως έδειξαν σημάδια ανάκαμψης και ροκάνισαν με τρίποντο του Βορόντσεβιτς (58-52 στο 29'), με τις δύο ομάδες να μπαίνουν στην τελευταία περίοδο με... ανοικτούς λογαριασμούς (61-55 στο 30'). Βέβαια η Μονακό μπήκε πολύ αποφασισμένη στο παρκέ μετά την μικρή διακοπή και με 9-0 σερί και πρωταγωνιστή τον Άλφα Ντιαλο ανέβασε εκ νέου την τιμή της διαφοράς (70-55 στο 34'). 3 λεπτά πριν το φινάλε ένα εύστοχο ζευγάρι βολών του Χεζόνια έδωσε νέο ενδιαφέρον στο ματς (72-67) για να ακολουθήσει μια τρίποντη βόμβα του Μέιο για το 72-70.

Ένα λεπτό πριν το τέλος ο Χολ έγραψε το 76-73 διατηρώντας σε θέση οδηγού την Μονακό στην πιο κρίσιμη καμπή του ματς. Στα 24.1'' ο Μέιο πέτυχε το 5ο του τρίποντο για να διαμορφώσει το 76-76. Ο Τζέιμς κρατούσε όμως το καλύτερο για το τέλος και με ένα απίθανο τρίποντο με βηματισμό στο πλάι χάρισε το ροζ φύλλο στην Μονακό.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-19, 44-36, 61-55, 79-76.

ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η προσωπικότητα του Μάικ Τζέιμς έγειρε την πλάστιγγα υπέρ των Μονεγάσκων καθ' όλη την διάρκεια του ματς με... κερασάκι στην τούρτα το τρίποντο του στο φινάλε το οποίο έσπασε την ισοπαλία κι έκανε πραγματικότητα την 13η φετινή νίκη της Μονακό.

Mr Gamewinner ✅ @TheNatural_05 take a bow 👏



That is CLUTCH! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/8KHGGlG2Gx