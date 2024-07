Η αστεία ανάρτηση της Μονακό στο Twitter με αφορμή βίντεο που εμφανίζεται ο Τζίμι Μπάτλερ να μιλάει γαλλικά.

Ο Αμερικανός σταρ των Μαϊάμι Χιτ, Τζίμι Μπάτλερ, απολαμβάνει τις διακοπές του στην Γαλλία από την οποία εμφανίζεται σε βίντεο να μιλάει την γαλλική γλώσσα, με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο μπορεί.

Κάτι το οποίο δεν άφησε ασχολίαστο η Μονακό, η οποία με δημοσίευση της στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο twitter, έκανε ανοιχτή πρόσκληση στον Μπάτλερ ζητώντας του να γίνει μέλος της ομάδας για μερικά παιχνίδια στην Euroleague.

Since you already know all you need in French language, why not join us for a couple of games in EuroLeague? 😏 @JimmyButler



pic.twitter.com/eOa0IEEWcS