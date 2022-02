Ο Μάρκο Γκούντουριτς και ο Κάιλ Χάινς άνοιξαν... διάλογο στο φινάλε του αγώνα της Φενέρμπαχτσε με την Αρμάνι προκαλώντας ένταση στο Μιλάνο!

Η Φενέρμπαχτσε έφυγε με τη νίκη από το Μιλάνο επικρατώντας με 60-71, ο Σάσα Τζόρτζεβιτς πήγε να δώσει το χέρι του στον Έτορε Μεσίνα όμως οι δυο προπονητές έμεινα να κοιτάζουν τους παίκτες τους στο κέντρο του γηπέδου να έρχονται στα χέρια!

Ο Χάινς και ο Γκούντουριτς αντάλλαξαν κουβέντες, ο Αμερικανός έσπρωξε τον παίκτη της Φενέρ και μπήκαν όλοι στη μέση, με τον Τζόρτζεβιτς να αγκαλιάζει τον Μεσίνα και τον Ιταλό προπονητή να ζητάει εξηγήσεις από τον Γκούντουριτς ενώ τα πνεύματα ηρέμησαν πολύ γρήγορα.



What is going on? 😱 A fight emerges between Olimpia Milano's and Fenerbahce's players in a HOT ending 😮 pic.twitter.com/FXMr7FMwJn

Still can't get over the finish of Olimpia v Fenerbahce...



It was personal for Marko Guduric 🤫 pic.twitter.com/OdFUCKmOl0