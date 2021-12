Τελειώνει ο Ντράγκιτς από τη Ζάλγκιρις

Ο Ζόραν Ντράγκιτς αναμένεται να αποχωρήσει από τη Ζάλγκιρις ενώ βρίσκεται ήδη σε αναζήτηση ομάδας.

Ο Ντράγκιτς ανακοινώθηκε από τη Ζάλγκιρις στις 30 Οκτωβρίου στο πλαίσιο των διορθωτικών κινήσεων που έκαναν οι Λιθουανοί έπειτα από το απογοητευτικό ξεκίνημα στην EuroLeague.

Ο Σλοβένος περιφερειακός ήταν ένας από τις τρεις mid-season μεταγραφές της Ζάλγκιρις μαζί με τους Τάι Ουέμπστερ και Ρεγκιμάντας Μινιότας που όμως δεν κατάφερε να αναβαθμίσει την ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς, παρά την εμπειρία των 150+ αγώνων στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Όπως, λοιπόν αναφέρει ο Λιθουανός δημοσιογράφος Ντονάτας Ούρμπονας, ο Ντράγκιτς αναμένεται να αποχωρήσει από τη Ζάλγκιρις και βρίσκεται σε αναζήτηση ομάδας ωστόσο δεν μπορεί να συνεχίσει σε ομάδα επιπέδου EL, καθώς παρήλθε η σχετική προθεσμία (μεταξύ 16ης - 18ης αγωνιστικής).

Φέτος σουτάρει με εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά (32% διπ., 25% τριπ., 70% βολές) και μόλις μια φορά σε 9 εμφανίσεις ήταν διψήφιος.



Zoran Dragic is on his way to leave Zalgiris, per sources. Dragic is looking for a new team. During the same season, a player registered in the EuroLeague may only transfer to another EL club between Rounds 16 & 18. So Dragic is not eligible to play in the EuroLeague this season.