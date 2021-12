Nτε Κολό για τον τραυματισμό του: «S@@t happens, το κεφάλι ψηλά»

O Nάντο Ντε Κολό τραυματίστηκε στο ματς με τη Βιλερμπάν και η πρώην ομάδα του, ΤΣΣΚΑ του ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση

Η Φενέρμπαχτσε ηττήθηκε στη Γαλλία από τη Βιλερμπάν, αλλά υπήρχαν και χειρότερα για τους Τούρκους, αφού ο Νάντο Ντε Κολό υπέστη κάταγμα στον αριστερό καρπό. O Γάλλος με ανάρτηση του μίλησε για τον τραυματισμό και έδειξε την απογοήτευση του: «S*** happens. Το κεφάλι ψηλά. Θα βάλω τα δυνατά μου για να βοηθήσω την ομάδα με κάθε τρόπο. Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα σας». Τον Νάντο δεν ξέχασε πάντως και η πρώην ομάδα του, η ΤΣΣΚΑ, αφού του ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση, αποκαλώντας τον θρύλο.

Δείτε τις αναρτήσεις

Get well soon, the legend! https://t.co/yaTPPNYo6X