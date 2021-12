EuroLeague: Ο Μπαρτζώκας παίρνει τα λιγότερα τάιμ άουτ, ο Πρίφτης τα περισσότερα

Μετά από 16 αγωνιστικές στη EuroLeague, ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας έχει πάρει τα λιγότερα τάιμ άουτ και έχει κάνει τις λιγότερες αλλαγές (σε μέσο όρο)! Την πρωτιά στα τάιμ άουτ έχει ο Δημήτρης Πρίφτης και στις αλλαγές ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Η λαϊκή απαίτηση υπαγορεύει (επιτέλους) ένα τάιμ άουτ. Ή έστω μία αλλαγή που μπορεί να αλλάξει το ματς. Για τους προπονητές, η πίεση του κόσμου για αλλαγές και τάιμ άουτ δεν έχει ζωτική σημασία. Για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, οι αριθμοί λένε ότι έχει ελάχιστη.

Μετά από την ολοκλήρωση της 16ης αγωνιστικής, ο προπονητής του Ολυμπιακού (σε μέσο όρο) κάνει τις λιγότερες αλλαγές σε κάθε ματς (λίγο παρακάτω από 18 ανά παιχνίδι), ενώ καλεί και τα λιγότερα τάιμ άουτ (κάτι λιγότερα από 2.5).

Ο Μπαρτζώκας βρίσκεται στη μία άκρη του πίνακα. Και στην άλλη βρίσκονται δύο γνωστοί ματς. Ο προπονητής με τις περισσότερες αλλαγές είναι ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Κάνει παραπάνω από 35, προκειμένου να βρει το κατάλληλο σχήμα, αλλά και να ικανοποιήσει το πλούσιο ρόστερ της Μπαρτσελόνα.

Πίσω από τον Σάρας βρίσκονται ο Γιούρι Ζντοβτς (Ζαλγκίρις) και Έτορε Μεσίνα (Αρμάνι Μιλάνο).

Όσο για τον προπονητή με τα περισσότερα τάιμ άουτ ανά αγώνα; Ο Δημήτρης Πρίφτης καλεί παραπάνω από 4 και «επικράτησε» στο νήμα του Αντρέα Τρινκιέρι της Μπάγερν Μονάχου, με τους Σάσα Τζόρτζεβιτς και Γιάννη Σφαιρόπουλο να ακολουθούν.

Average timeouts taken and substitutions made by coach after 2021-22 #EuroLeague Regular Season Round 16. pic.twitter.com/PmlVdiAUyc