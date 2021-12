Μάικ Τζέιμς: Ο «Λάζαρος» του Μονακό 

Λίγες ώρες μετά την αποπομπή του Ζβέζνταν Μίτροβιτς από την τεχνική ηγεσία της Μονακό, ο Μάικ Τζέιμς δρομολόγησε τη δική του αγωνιστική ανάσταση – αν και ημέρες των Χριστουγέννων – η οποία συνδυάστηκε με ατομικό ρεκόρ τελικών πασών και στοιχειοθέτησε την απάντησή του στον «λατρεμένο» του προπονητή.

Ανάσταση και μάλιστα με 7.472 αυτόπτες μάρτυρες καθώς τόσοι βρέθηκαν χθες το βράδυ στη Zalgirio Arena, έστω κι αν αυτό που παρακολούθησαν δεν τους ικανοποίησε ιδιαίτερα. Η ελπίδα των φίλων της Ζάλγκιρις έσβησε όταν ο Μάικ Τζέιμς αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του αν και το τελευταίο δεν ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα γιατί και στο διάστημα που προηγήθηκε της παράτασης, δεν έκανε δα κάτι άλλο. Λες και η μπάλα ήταν κολλημένη στα χέρια του και την αποχωριζόταν όποτε ο ίδιος ήθελε, διότι το ατομικό ρεκόρ ασίστ (στην Euroleague) δεν το πραγματοποίησε στην παράταση, αλλά περίπου πέντε λεπτά πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας. Προς αυτήν την κατεύθυνση βέβαια συνετέλεσαν και δύο εύστοχα τρίποντα (από τους Ντουέιν Μπέικον και Άλφα Ντιαλό) γιατί «κολλημένος» στις 12 τελικές πάσες, έδωσε δύο εύκολες για το επίπεδό του και μάλλον με ανακούφιση είδε την μπάλα να καταλήγει στο καλάθι.

Ο βραχύσωμος γκαρντ δεν είχε διάθεση και για δεύτερη παράταση και το απέδειξε περίπου στο ένα λεπτό πριν το φινάλε της πρώτης με τους τέσσερις διαδοχικούς πόντους που σημείωσε ανεβάζοντας τον δείκτη της διαφοράς στο +7 (98-105), δίνοντας εντολή στην… πτώση των τίτλων τέλους μιας ομολογουμένως συναρπαστικής αναμέτρησης, η οποία βέβαια θα έπρεπε να είχε τελειώσει στην κανονική διάρκεια.

Κι έτσι τελείωσε το παιχνίδι με 20 πόντους και 14 ασίστ. Στην προϋπηρεσία του στην Euroleague αυτό ήταν το 8ο νταμπλ-νταμπλ, το δεύτερο για τη φετινή σεζόν και φυσικά οι 14 τελικές πάσες κατέρριψαν το ρεκόρ των 12. Αυτό είχε «αραχνιάσει», βαστούσε από τον Νοέμβριο του 2018 αλλά δεν το χάρηκε ιδιαίτερα καθώς (ως παίκτης της Αρμάνι) είδε την ΤΣΣΚΑ Μόσχας να περνά από το Μιλάνο με 85-90. Τότε βέβαια είχε τελειώσει το παιχνίδι με 6/19 σουτ, είχε υποπέσει και σε τέσσερα λάθη. Χθες σούταρε με 46.6%, έκανε τρία λάθη αλλά τα δύο εξ’ αυτών έγιναν σε διάστημα 30 δευτερολέπτων.

