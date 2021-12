Ολυμπιακός: Έγραψε ιστορία ο Πρίντεζης στην EuroLeague, προσπέρασε τον Σπανούλη στα εύστοχα εντός παιδιάς

Την δική του πρωτιά απολαμβάνει ο Γιώργος Πρίντεζης ο οποίος άφησε πίσω του τον... επί σειρά ετών συμπαίκτη του, καθώς είναι ο παίκτης με τα περισσότερα εύστοχα σουτ εντός παιδιάς στην ιστορία της EuroLeague.

Πριν από το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα όπου ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε να φτάσει στην 3η σερί εκτός έδρας νίκη του, ο Γιώργος Πρίντεζης μετρούσε 1.402 εύστοχα σουτ εντός παιδιάς σε 353 παιχνίδια και ήταν στην δεύτερη θέση στην ιστορία της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα ήθελε ένα ακόμη εύστοχο για να «πιάσει» στην κορυφή τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος είχε κλείσει την καριέρα του με 1.403 εύστοχα εντός παιδιάς και άλλα δύο εύστοχα για να τον προσπεράσει. Όπερ και εγένετο!

Ο νυν αρχηγός των «ερυθρολεύκων» είχε 2/4 δίποντα στο Βελιγράδι και πλέον... απολαμβάνει την μοναξιά της κορυφής με 1.404 εύστοχα εντός παιδιάς στην καριέρας του!

Printezis of @olympiacosbc stands alone!



The All-Time leader for field goals made 👏 #EveryGameMatters pic.twitter.com/1tAO2geCbF