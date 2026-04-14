Η Euroleague αποφάσισε την έναρξη του νέου πρωταθλήματος στις 24 Σεπτεμβρίου.

Μια εβδομάδα νωρίτερα αποφάσισε στη συνεδρίαση της Τρίτης του Πάσχα (14/4) η Euroleague να ξεκινήσει το πρωτάθλημα της σεζόν 2026-2027. Συγκεκριμένα, το πρώτο τζάμπολ για τη νέα αγωνιστική περίοδο θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου.

Ουσιαστικά οι ομάδες θα μπουν νωρίτερα στη «μάχη» του πρωταθλήματος και αυτή είναι μια παράμετρος που θα διαφοροποιήσει ως ένα βαθμό και τις προετοιμασίες των ομάδων που ωστόσο δεν θα έχουν κάποιο πρόβλημα, δεδομένου ότι το φετινό καλοκαίρι δεν υπάρχουν αγωνιστικές δραστηριότητες εθνικών ομάδων.



