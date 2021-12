Επίσημο: Στην Μπαρτσελόνα ο Ντάντε Έξαμ

Στην Μπαρτσελόνα θα αγωνίζεται ο πρώην NBAer Ντάντε Έξαμ, υπογράφοντας συμβόλαιο που θα έχει ισχύ ως την τελευταία μέρα του Φεβρουαρίου.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ολοκλήρωσε τη σπουδαία προσθήκη του 26χρονου Αυστραλού combo guard, υπογράφοντας μαζί του συμβόλαιο συνεργασίας τριών μηνών.

Ο πρώην παίκτης των Κλίβελαντ Καβαλίερς και Γιούτα Τζαζ - είχε επιλεγεί στο νο. 5 του Draft το 2014 - ήταν free agent από τις 16 Οκτωβρίου (όταν και κόπηκε από τους Ρόκετς) και θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Γηραιά Ήπειρο, έχοντας στο βιογραφικό του 262 συμμετοχές στο NBA.

Ο Έξαμ (1.96μ.) θα ενισχύσει τους Καταλανούς ως την 28η Φεβρουαρίου και μέχρι τότε θα πρέπει να αποφασίσουν αν επιθυμούν να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους περαιτέρω.

🏀@daanteee, a reinforcement for the perimeter



✅26-year-old Australian guard signs until February 28



👉https://t.co/DXtxaK3VOy pic.twitter.com/hcfGCoJ0yA