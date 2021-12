Μπαρτσελόνα: Ο Έξουμ υπογράφει συμβόλαιο 3 μηνών

Η Μπαρτσελόνα δυναμώνει στην περιφέρεια, αφού ήρθε σε συμφωνία με τον Ντάντε Έξουμ.

Σπουδαία κίνηση για τη Μπαρτσελόνα με ένα πρώην NBAer. Oι Καταλανοί συμφώνησαν με τον Ντάντε Έξουμ σε συμβόλαιο 3 μηνών και ο Αυστραλός περιφερειακός αναμένεται να είναι στην Ισπανία την επόμενη εβδομάδα.

Η απουσία των Νικ Καλάθη (θα λείψει για 1.5 μήνα) και Κόρι Χίγκινς έχει δημιουργήσει τεράστιο κενό στην περιφέρεια, με τον Έξουμ να έρχεται να μαζέψει την κατάσταση για την ομάδα του Γιασικεβίτσιους. Ο Νικ έχει να παίξει από την 10η αγωνιστική και τη νίκη επί της ΤΣΣΚΑ και ο Χίγκινς από την 8η και την ήττα από την Αρμάνι.

Στην καριέρα του στο ΝΒΑ ο Έξουμ που παίζει σαν point guard και σαν shooting guard, έχει αγωνιστεί σε 245 ματς με 5.7 πόντους και 2.1 ασίστ, ενώ πέρυσι είχε 3.8 πόντους, 2.2 ασίστ και 2.8 ριμπάουντ σε 6 ματς με τους Καβς. Στο παρελθόν έχει φορέσει και φανέλα των Τζαζ, ομάδα με την οποία έκανε ντεμπούτο στο ΝΒΑ.

