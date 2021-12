Σβεντ: Το εντυπωσιακό double-double κόντρα στον Παναθηναϊκό (vid)

Η EuroLeague στάθηκε στο χθεσινό double-double του Άλεξ Σβεντ κόντρα στον Παναθηναϊκό, παρουσιάζοντας τα καλάθια και τις ασίστ του βετεράνου σταρ από τη νίκη της ΤΣΣΚΑ.

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας επικράτησε χθες με 97-77 του Παναθηναϊκού στην MegaSport Arena, με τον Άλεξ Σβεντ να είναι εντυπωσιακός με 17 πόντους και 13 ασίστ σε 30 λεπτά δράσης.

Ο Ρώσος σούπερ σταρ πέτυχε πέντε τρίποντα κι έφτιαξε παραπάνω από μια ντουζίνα φάσεις, όντας ο κορυφαίος για το σύνολο του Δημήτρη Ιτούδη κόντρα στην ελληνική ομάδα.

Η EuroLeague παρουσίασε την εντυπωσιακή εμφάνιση του 33χρονου γκαρντ που έκανε παράλληλα με τις 13 ασίστ του ρεκόρ για τη φετινή σεζόν σε ολόκληρη την διοργάνωση.

Δείτε τα στιγμιότυπα του:

17pts I 13ast@Shved23 was scoring and assisting last night for @cskabasket! 🔥#EveryGameMatters pic.twitter.com/0upwCNKMA8