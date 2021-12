Ζάλγκιρις: Ο Λοβέρν επέστρεψε στο Κάουνας και ξεκίνησε προπονήσεις

Ο Ζοφρί Λοβέρν της Ζάλγκιρις επέστρεψε στο Κάουνας και ξεκίνησε προπονήσεις σε χαλαρούς ρυθμούς, έπειτα από την επέμβαση του στον ώμο τον περασμένο μήνα.

Ο Γάλλος σέντερ είχε περάσει επιτυχώς την πόρτα του χειρουργείου στα τέλη του περασμένου Οκτώβρη, προκειμένου να διορθώσει την σοβαρή ζημιά που είχε υποστεί στον ώμο.

Όπως ενημέρωσε η λιθουανική ομάδα, ο διεθνής ψηλός έχει επιστρέψει στο Κάουνας, αρχίζοντας... δουλειά σε χαλαρούς ρυθμούς, στις προπονητικές εγκαταστάσεις του συλλόγου.

Η αποθεραπεία του 30χρονου παίκτη βαίνει καλώς, παρ' όλα αυτά η επιστροφή του στην δράση δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο 2021. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν πως πιθανότατα θα είναι έτοιμος με το νέο έτος και πιο συγκεκριμένα τις τελευταίες μέρες του Ιανουαρίου.

Αν κι είχαν εκφραστεί φόβοι πως μπορεί να χάσει ακόμη κι ολόκληρη τη σεζόν, ο Λοβέρν έστειλε ένα αισιόδοξο μήνυμα για την επάνοδο του, μέσω της παρακάτω φωτογραφίας:

First light practice. @1JOLOLO is already in Kaunas, putting the steps in to recovery! 💪 pic.twitter.com/zb3eD1H7lx