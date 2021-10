Ζάλγκιρις: Χειρουργήθηκε επιτυχώς ο Λοβέρν

Ο Ζοφρί Λοβέρν της Ζάλγκιρις χειρουργήθηκε με επιτυχία στον ώμο του, προκειμένου να αποκαταστήσει τη ζημιά που είχε υποστεί. Σε τρεις μήνες αναμένεται η επιστροφή του στην δράση.

Ο 30χρονος σέντερ πέρασε επιτυχώς την πόρτα του χειρουργείου και πλέον ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Ο Γάλλος ψηλός της πρωταθλήτριας Λιθουανίας μπαίνει πλέον σε στάδιο αποθεραπείας κι αναμένεται να είναι ξανά διαθέσιμος περί τα τέλη Ιανουαρίου, τη στιγμή που ο Γιούρε Ζντοβτς σκανάρει την αγορά για την εύρεση παίκτη για την αντικατάσταση του.

Πέρσι ο Λοβέρν μέτρησε κατά μέσο όρο 10.7 πόντους, 5.6 ριμπάουντ, 1.5 ασίστ ανά 21 λεπτά δράσης, στην πρώτη του σεζόν ως κάτοικος Κάουνας.

Joffrey Lauvergne is feeling good after his surgery. Get well soon, @1JOLOLO! Can't wait to see you back on the court! pic.twitter.com/lQQPSvhoEb