Euroleague: MVP της 12ης αγωνιστικής ο Χάουαρντ της Βιλερμπάν

Ο Ουίλιαμ Χάουαρντ ήταν εντυπωσιακός στο «θρίλερ» της Βιλερμπάν με την Μονακό κι αναδείχθηκε βάση του συστήματος αξιολόγησης MVP της 12ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο 28χρονος φόργουορντ είχε 23 πόντους με 3/5 δίποντα, 5/5 τρίποντα και 2/4 βολές κόντρα στη Μονακό, ενώ μάζεψε ακόμη 10 ριμπάουντ. Συμπλήρωσε τη στατιστική του με 3 κλεψίματα, 2 ασίστ και μόλις 1 λάθος. Συνολικά μάζεψε 33 μονάδες στο ranking κι αναδείχθηκε MVP της αγωνιστικής.

Ο άνθρωπος που έβαλε το buzzer beater από το κέντρο και χάρισε τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη στην Βιλερμπάν ξεπέρασε τον Γιώργο Παπαγιάννη που στη χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ζενίτ στο ΟΑΚΑ μάζεψε αντίστοιχα 31 μονάδες στο σχετικό σύστημα της αξιολόγησης.

Θυμηθείτε το «μυθικό» νικητήριο σουτ του Χάουαρντ:

.@whow25 with what can only be described as the HAIL MARY of shots to win the game for @LDLCASVEL 😱😱😱#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/58yJd3Xbxn