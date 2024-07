Παραμένει στην Βιλερμπάν για άλλη μια χρονιά ο Πάρις Λι σε αντίθεση με τον Λοβέρν, ο οποίος βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής encestando.es ο Πάρις Λι (29 ετών, 1.84 μέτρα), ο οποίος έχει συμβόλαιο και για την επόμενη χρονιά με την ομάδα της Βιλερμπάν, θα παραμείνει παίκτης της γαλλικής ομάδας.

Αντίθετα, ο Γάλλος σέντερ Τζόφρι Λοβέρν (33 ετών, 2.11 μέτρα), αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν μετά από δύο χρόνια που αγωνίστηκε με την φανέλα της Βιλερμπάν.

Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος έχει αγωνιστεί και στον Παναθηναϊκό AKTOR, ενώ την περασμένη σεζόν με την γαλλική ομάδα, στα παρκέ της Euroleague είχε 11.5 πόντους, 1.9 ριμπάουντ και 5.5 ασίστ κατά μέσο όρο σε περίπου 28 λεπτά συμμετοχής.

Ο Λοβέρν με την σειρά του σε 24:39 λεπτά συμμετοχής μετρούσε 12.6 πόντους και μάζεψε 5.2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο ανά αγώνα, την σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Paris Lee has a contract for next season in Asvel Villeurbanne, I was told, so American guard is the eleventh player in the new roster. Lauvergne is set to leave.



🏀El base Paris Lee se queda en el Asvel para la próxima temporada y es Lauvergne el que está en la rampa de salida pic.twitter.com/xkyD95SxXh