Μονακό-Βιλερμπάν 84-85: Απόδραση από το Πριγκιπάτο με μυθικό buzzer beater του Χάουαρντ από το κέντρο (vid)

Ο Ουίλιαμ Χάουαρντ σημείωσε το τρίποντο της... σεζόν, καθώς σούταρε από το κέντρο του γηπέδου με τη λήξη του αγώνα και χάρισε στην Βιλερμπάν τη νίκη απέναντι στην Μονακό με 85-84!

Μυθικό ήταν το φινάλε του αγώνα στο Πριγκιπάτο!

Κι ενώ τα πάντα έδειχναν ότι η Μονακό θα έφτανε στη νίκη, η Βιλερμπάν κατάφερε να σκοράρει στην εκπνοή του αγώνα με απίστευτο τρίποντο από το κέντρο του γηπέδου του Ουίλιαμ Χάουαρντ! Αν μη τι άλλο ήταν το... καλάθι της χρονιάς, το οποίο ήταν πολύ οριακό! Οι διαιτητές του αγώνα χρειάστηκε να μείνουν για αρκετή ώρα στο Instant Replay μέχρι να αποφασίσουν ότι το σουτ έπρεπε να μετρήσει!

Νωρίτερα η Μονακό είχε πάρει το προβάδισμα με τον Ουίλ Τόμας ύστερα από επιθετικό ριμπάουντ. Στην ίδια φάση ο Μάικ Τζέιμς που είχε επιχειρήσει το πρώτο σουτ έπεσε άτσαλα στο παρκέ με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από το παιχνίδι υποβασταζόμενος. Ο Χάουαρντ όχι μόνο πέτυχε το νικητήριο τρίποντο από το κέντρο (σουτάροντας μάλιστα με καρπό) αλλά ήταν και ο καλύτερος του αγώνα έχοντας 23 πόντους με 3/5 δίποντα, 5/5 τρίποντα, 2/4 βολές και 10 ριμπάουντ.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε 13:15 και είχε 7 πόντους με 3/3 δίποντα, 1/1 βολή, 4 ριμπάουντ, 1 τάπα και 1 λάθος, ενώ από την Μονακό πρώτος σκόρερ ήταν ο Μάικ Τζέιμς με 18 πόντους έχοντας ωστόσο μόλις 5/11 δίποντα, 0/6 τρίποντα και 8/10 βολες.

Το ματς ήταν ντέρμπι από την αρχή έως το τέλος, με μοναδική εξαίρεση την καλή δεύτερη περίοδο της Βιλερμπάν με αποτέλεσμα να «ανοίξει» κάπως την ψαλίδα της διαφοράς αλλά όχι και σε επίπεδα που θα μπορούσε να νιώσει άνετα (40-48). Η Μονακό επέστρεψε στο παιχνίδι (62-62 στο 30') με το τελευταίο δεκάλεπτο να είναι πραγματικό... αίμα και άμμος έως και το τελευταίο δευτερόλεπτο.

ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ: Μα φυσικά στο τελευταίο τρίποντο του Ουίλιαμ Χάουαρντ το οποίο είναι και υποψήφιο για τη... φάση της χρονιάς!

