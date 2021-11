Μονακό-Βιλερμπάν 84-85: Το μυθικό buzzer beater νίκης του Χάουαρντ από το κέντρο (vid)

Ο Ουίλιαμ Χάουαρντ πέτυχε το... πιο τρελό τρίποντο της σεζόν το οποίο έμελλε να ήταν και το νικητήριο για λογαριασμό της ομάδας του.

Ο φόργουορντ της Βιλερμπάν, αν και έχασε προς στιγμήν την μπάλα από τα χέρια του, μπόρεσε να βρει καθαρό σουτ από το... κέντρο του γηπέδου!

Κι όχι μόνο σούταρε, αλλά έστειλε τη μπάλα... συστημένη στο καλάθι της Μονακό χαρίζοντας στην εκπνοή τη νίκη στην ομάδα του με 85-84.

Δείτε τι έβαλε!

.@whow25 with what can only be described as the HAIL MARY of shots to win the game for @LDLCASVEL 😱😱😱#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/58yJd3Xbxn