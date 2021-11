Το 7/7 του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ είναι το τρίτο καλύτερο εντός έδρας ξεκίνημα της ιστορίας του!

Ο Ολυμπιακός υπέταξε και τη Μακάμπι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, έκανε το 7/7 στο γήπεδό του και τρέχει το τρίτο καλύτερο εντός έδρας ξεκίνημα στην ιστορία του στην EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός έπαιξε καταπληκτικό μπάσκετ απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, επικρατώντας με 90-73 και διευρύνοντας το αήττητο εντός έδρας σερί του, κάνοντας το 7/7 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας πριν από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (22/11, 19:30).

Οι Πειραιώτες διατήρησαν το αήττητο στο γήπεδό τους και πλέον τρέχουν το τρίτο καλύτερο εντός έδρας ξεκίνημα στην ιστορία τους στην EuroLeague! Το καλύτερο ρεκόρ σημειώθηκε τη σεζόν 2009-10, όταν ο Ολυμπιακός έκανε το απόλυτο στο γήπεδό του, σημειώνοντας 5/5 στη regular season, 3/3 στο Top-16 και 2/2 στα playoffs, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στο Final 4 εκείνης της χρονιάς που διεξήχθη στο Παρίσι.

Η δεύτερη καλύτερη επίδοση σημειώθηκε το 2014-15, όταν ο Ολυμπιακός άρχισε τη σεζόν με εννιά συνεχόμενες νίκες στο Φάληρο, πέντε στη regular season και τέσσερις στο Top-16 εκείνης της σεζόν, πριν ηττηθεί για πρώτη φορά από τη Φενέρμπαχτσε στη 10η αγωνιστική του Top-16.

Οι καλύτερες εντός έδρας εκκινήσεις στην EuroLeague

2009-10: 10-0 (5-0 στη regular season, 3-0 στο Top-16, 2-0 στα playoffs)

vs Ορλεάν 94-72

vs Λιέτουβος Ρίτας 97-73

vs Εφές Πίλσεν 105-90

vs Μάλαγα 89-68

vs Παρτιζάν 81-60

vs Χίμκι 87-69

vs Τσιμπόνα 78-75

vs Κάχα Λαμποράλ 102-85

vs Πρόκομ 83-79

vs Πρόκομ 90-73

*Αήττητος όλη τη χρονιά στην έδρα του πριν από το Final 4 στο Παρίσι

2014-15: 9-0 (5-0 στη regular season, 4-0 στο Top-16)

vs Λαμποράλ Κούτσα 63-57

vs Γαλατάσαραϊ 93-66

vs Βαλένθια 77-76

vs Νεπτούνας 89-79

vs Ερυθρός Αστέρας 64-59

vs Αρμάνι Μιλάνο 81-58

vs Λαμποράλ Κούτσα 76-64

vs ΤΣΣΚΑ Μόσχας 84-76

vs Μάλαγα 77-72

2021-22: 7-0 στη regular season

vs Μπασκόνια 75-50

vs Ρεάλ Μαδρίτης 74-68

vs Ζάλγκιρις 83-68

vs Άλμπα 87-83

vs Φενέρμπαχτσε 67-65

vs Μονακό 86-65

vs Μακάμπι 90-73

2013-14: 6-0 (5-0 στη regulr season, 1-0 στο 6)

vs Μάλαγα 69-61

vs Μπάγερν 88-83

vs Ζιελόνα Γκόρα 79-77

vs Γαλατάσαραϊ 72-54

vs Σιένα 78-73

vs Φενέρμπαχτσε 95-82

2007-08: 6-0 στη regular season

vs Τάου 95-90

vs Βίρτους 104-76

vs Πρόκομ 109-65

vs Ζαλγκίρις 90-74

vs Ολίμπια Λιουμπλιάνα 113-80

vs ΤΣΣΚΑ Μόσχας 71-67

2000-01: 6-0 (5-0 στη regular season & 1-0 στα playoffs)

vs Μπένετον 82-73

vs Χάποελ Ιερουσαλήμ 102-69

vs Ρεάλ Μαδρίτης 91-84

vs Ολίμπια Λιουμπλιάνα 82-70

vs Οβαρένσε 101-67

vs Βερόνα 94-92