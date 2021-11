Αινιγματικό tweet του Χεζόνια: «Οι δύσκολες στιγμές δεν διαρκούν, οι άνθρωποι ναι»

Μία μέρα μετά την απόδραση της Ούνικς Καζάν από το ΟΑΚΑ, ο Μάριο Χεζόνια έκανε μια... αινιγματική ανάρτηση στο twitter.

Όπως είναι γνωστό ο Κροάτης φόργουορντ αποδοκιμάστηκε στο κλειστό του ΟΑΚΑ από τους φίλους του Παναθηναϊκού, τόσο πριν από το παιχνίδι όσο και κατά τη διάρκεια του αγώνα κάθε φορά που έπιανε τη μπάλα στα χέρια του. Ο ίδιος ωστόσο είπε μετά το τέλος ότι του... άξιζε να αποδοκιμαστεί.

Λιγότερο από 24 ώρες αργότερα, ο Μάριο Χεζόνια έκανε μια αινιγματική ανάρτηση στο twitter, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Οι δύσκολες στιγμές δεν διαρκούν πολύ, οι άνθρωποι ναι».

Tough times do not last, tough people do. 💚