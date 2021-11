Ο προπονητής της Άλμπα δεν πήρε ούτε ένα timeout κόντρα στη Ζαλγκίρις!

Ο προπονητής της Άλμπα Βερολίνου, Ίσραελ Γκονζάλες δεν πήρε ούτε ένα timeout στη Zalgirio Arena, εκεί όπου οι Γερμανοί επικράτησαν με 71-79 και έριξαν τους γηπεδούχους 0-8!

Η Άλμπα Βερολίνου πέρασε νικηφόρα από το Κάουνας βυθίζοντας τη Ζαλγκίρις στο 0-8 στη χειρότερη επίδοση της λιθουανικής ομάδας στην ιστορία της στην EuroLeague.

Ο Λουκ Σίκμα είχε καταλυτική παρουσία και τελείωσε το παιχνίδι με γεμάτη στατιστική, έχοντας 10 πόντους με 1/1 βολή, 3/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα, ο Μπεν Λάμερς ήταν επιδραστικός στο κρίσιμο σημείο ενώ ο κόουτς της Άλμπα Ίσραελ Γκονζάλες... έβγαλε το ματς δίχως να καλέσει timeout!

Head coach of Alba Berlin Israel Gonzalez didn't ask a single timeout against Zalgiris 👀 pic.twitter.com/CkC7KTrGKD