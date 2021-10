Ζαλγκίρις: Χωρίς Μούντιε με Αναντολού Εφές

Οριστικά χωρίς τον Εμάνουελ Μούντιε θα αγωνιστεί η Ζαλγκίρις Κάουνας στην Κωνσταντινούπολη κόντρα στην Αναντολού Εφές (29/10, 20:30).

Ο Εμάνουελ Μούντιε θα χάσει άλλο ένα ματς της Ζαλγκίρις Κάουνας. Ο Αμερικανός γκαρντ δεν αγωνίστηκε στο ματς κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου (5η αγων.), επέστρεψε την επόμενη, κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβιβ (6η), ωστόσο θα χάσει το ματς της 7ης ημέρας, με αντίπαλο την Αναντολού Εφές στην Τουρκία.

Ο Γιούρι Ζντοβτς είχε ξεκαθαρίσει ότι η συμμετοχή του ήταν δύσκολη, κάτι που επιβεβαιώθηκε λίγες ώρες πριν το τζάμπολ του αγώνα (20:30).

Ήδη η Ζαλγκίρις έχει νοκ άουτ τον Ζοφρί Λοβέρν, με τραυματισμό στον ώμο.

The injury bug won’t quit. @emmanuelmudiay is set to miss out tonight’s battle against @AnadoluEfesSK. pic.twitter.com/alTwwKcjxg