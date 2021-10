Euroleague: MVP της 6ης αγωνιστικής ο Ντάριλ Μέικον

Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης της Euroleague για την 6η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Ο Παναθηναϊκός κατόρθωσε να πάρει μία μεγάλη νίκη στο ΟΑΚΑ με 95-69 απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, Αναντολού Εφές πραγματοποιώντας μία ολοκληρωτική εμφάνιση με οδηγό τον... εξωγήινο Ντάριλ Μέικον.

Ο 25χρονος γκαρντ των πρασίνων ήταν καταλυτικός από το πρώτο λεπτό που βρέθηκε στο παρκέ, ενώ μέτρησε 34 πόντους με 2/2 δίποντα, 9/12 τρίποντα, 3/3 βολές, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 25:37 αγωνιστικά λεπτά. Με τα 9 εύστοχα τρίποντα, μάλιστα, κατέρριψε και το αντίστοιχο ρεκόρ για παίκτη του Παναθηναϊκού στην Euroleague.

Το βραβείο του MVP για την 6η στροφή της διοργάνωσης του ανήκει με 38 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης!

The Round 6 MVP 🥇



A night to remember for @_dmacon4 🔥#EveryGameMatters pic.twitter.com/AxF55x2URR