Ζενίτ - Ρεάλ 68-75: Τρένο οι Μαδριλένοι στην Αγία Πετρούπολη (vid)

Η Ρεάλ επικράτησε με 75-68 της Ζενίτ εκτός έδρας για την 6η αγωνιστική της Euroleague, έφτασε τις 4 σερί νίκες και ανέβηκε στο 5-1.

Ασταμάτητη η Ρεάλ στη Euroleague. Oι Μαδριλένοι νίκησαν με 75-68 τη Ζενίτ και ανέβηκαν στο 5-1, πανηγυρίζοντας το τέταρτο σερί ροζ φύλλο αγώνα στη διοργάνωση. Για τους νικητές που είχαν 8/17 τρίοντα, ο Ερτέλ είχε 15 πόντους και 6 ασίστ, ενώ στον αντίποδα ο Μπάρον μέτρησε 14. Οι Ρώσοι σούταραν με το τραγικό 2/8 στις βολές, ενώ δεν μπόρεσαν να είναι αυτοί που έπρεπε στην άμυνα πάνω στην μπάλα.

Το ματς

H Ρεάλ προηγηθηκε με 9-14 χάρη στον Ταβάρες στα μέσα της πρώτης περιόδου. Ο Γιαμπουσέλε διαμόρφωσε το 13-22 για τους Μαδριλένους, ένα λεπτό πριν το τέλος του δεκαλέπτου.

Ο Ζούσκοφ μείωσε σε 22-27 για τη Ζενίτ στο 13'. Οι Ρώσοι έφτασαν σε απόσταση βολής (32-33) με τον Πόιθρες στο 17'. Με Λόιντ έγινε το 40-37 για τη Ζενίτ, όμως απάντησε ο Ερτέλ για το 40-39 στο ημίχρονο. Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο σούταρε με 5/7 τρίποντα στα πρώτα 20 λεπτά.

Οι Μαδριλένοι έκαναν το 50-48 με το καλάθι του Ταβάρες στο 24', ενώ συνέχισαν με το πόδι στο γκάζι, γράφοντας το 50-55 στο 27' με πέντε σερί πόντους του Γιαμπουσέλε. Η Ρεάλ ξέφυγε για 7 (59-66) στο 34', ενώ ο Γιουλ με το 61-73 στο 37', απλοποίησε το πράγμα για τους φιλοξενούμενους.

ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η Ρεάλ είχε 8/17 τρίποντα, επέτρεψε μόλις 2 κλεψίματα στην αντίπαλο και είχε τον Κοζέρ σε εξαιρετική βραδιά.



O MVP: Ο Ερτέλ με 15 πόντους και 6 ασίστ ήταν κορυφαίος του ματς.



Ο ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ: Ο Ταβάρες πάλι ήταν καθοριστικός με 14 πόντους και 3 ριμπάουντ.



Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Κουζμίνσκας ήταν άστοχος με 1/4 σουτ και 2 πόντους. Δεν βοήθησε.



ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Το πόστερ του Ταβάρες στον Λόιντ.

Don't jump!@waltertavares22 got himself a new poster#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/xFnJvJp08Z