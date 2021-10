Μπράντον Ντέιβις: Πήρε πάνω του το παιχνίδι απέναντι στη Μονακό

Ο Μπράντον Ντέιβις έκανε... ό,τι έπρεπε απέναντι στη Μονακό και οδήγησε την ομάδα του στο μεγάλο διπλό.

Μάζεψε «σκουπίδια»... Σκόραρε... Μοίρασε και έστειλε το παιχνίδι στην παράταση. Ο Μπράντον Ντέιβις ήταν καταλύτης για την αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με την Μονακό επί γαλλικού εδάφους, με αποτέλεσμα η ομάδα να αποδράσει με ένα μεγάλο διπλό.

Ο ψηλός των «μπλαουγκράνα» γέμισε τη στατιστική του, αφού πέτυχε 27 πόντους, τους οποίους συνδύασε με 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 33:28 που αγωνίστηκε. Μάλιστα, ήταν εκείνος που έδωσε το... σύνθημα της νίκης διαμορφώνοντας το 75-75 με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στην παράταση.

Δείτε στιγμιότυπα από την εμφάνιση του Ντέιβις:

What a play!



The flying putback from @Brandon_Davies0 to take us to overtime!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/BCe5xIrK9k