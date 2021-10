Ζάλγκιρις: Ο Σίλερ έγινε πρωτοσέλιδο και την επόμενη ημέρα... απολύθηκε

Ο Μάρτιν Σίλερ τη μία μέρα έλεγε ότι το Κάουνας είναι το σπίτι του, ενώ την επόμενη... έβλεπε την πόρτα της εξόδου από τη λιθουανική ομάδα.

Ως κεραυνός εν αιθρία έπεσε στο ευρωπαϊκό μπάσκετ η είδηση ότι ο Αυστριακός προπονητής αποτέλεσε παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Ζάλγκιρις Κάουνας.

Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν το περίμενε. Και αυτό φάνηκε από ένα πρωτοσέλιδο του λιθουανικού περιοδικού «Žmonės» όπου ο Μάρτιν Σίλερ πόζαρε με την οικογένειά του δηλώνοντας ότι «το Κάουνας αποτελεί το σπίτι μας». Δεν πέρασε καλά-καλά μία ημέρα από τη συνέντευξη του Σίλερ και η Ζάλγκιρις τον απομάκρυνε από την τεχνική ηγεσία προσλαμβάνοντας στη θέση του τον γνώριμο, Γιούρι Ζντοβτς.

Ο Σίλερ κάθισε σε 36 ματς των Λιθουανών στην EuroLeague (34 πέρυσι και 2 φέτος) και μέτρησε 17 νίκες και 19 ήττες.

"In Kaunas, we made ourselves at home" Schiller said.

This is yesterday's, one of the Lithuanian magazine headline. Today... Happened what happened. pic.twitter.com/nbsIeScnsb