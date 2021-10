Ζαλγκίρις: Τέλος ο Σίλερ, αντικαταστάτης ο Ζντοβτς (pic)

Ο Μάρτιν Σίλερ αποτελεί παρελθόν από τη Ζαλγκίρις, με τον Γιούρι Ζντοβτς να ετοιμάζεται να πάρει τη θέση του.

Χωριστούς δρόμους θα τραβήξουν η Ζαλγκίρις και ο Μάρτιν Σίλερ. Ο Αυστριακός προπονητές θα ψάξει την επόμενη ομάδα της προπονητικής του καριέρας, αφού ολοκληρώθηκε η συνεργασία του με τους Λιθουανούς όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος του Κάουνας.

Ο άνθρωπος που θα τον αντικαταστήσει θα είναι ο Γιούρι Ζντοβτς που έχει περάσει μεταξύ άλλων και από τον πάγκο της ΑΕΚ, του Ηρακλή και του Πανιωνίου. Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, έκατσε στον πάγκο της γαλλικής Μετροπολιτάν.

Ο Σίλερ ξεκίνησε τη σεζόν στη Euroleague με δύο ήττες από Βιλερμπάν και Ζενίτ, ενώ πέρυσι το... πάλεψε στη διοργάνωση συγκριτικά με το μπάτζετ που είχε στη διάθεση του και τη δυναμικότητα των αντιπάλων, τερματίζοντας στην 11η θέση με τους Λιθουανούς και τελειώνοντας με ρεκόρ 17-17.

