Γιάννης για Κώστα Αντετοκούνμπο: «Πέτα την μπάλα ψηλά και θα την πιάσει» (vid)

Η παρθενική εμφάνιση του Κώστα Αντετοκούνμπο στη EuroLeague με τη Βιλερμπάν δεν έμεινε ασχολίαστη απ' τον πρωταθλητή του ΝΒΑ, Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Τα καρφώματα δεν είναι άγνωστα στη φαμίλια Αντετοκούνμπο. Ο Γιάννης έχει χαρίσει μερικά απ' τα πιο απίστευτα. Ο Θανάσης μερικά απ' τα πιο δυναμικά! Τώρα ήρθε η σειρά του Κώστα. Με τις ευλογίες του πρωταθλητή και MVP Giannis.

«Πετάξτε την ψηλά και αυτός θα την πιάσει», έγραψε στον λογαριασμό του στο twitter o Greek Freak, κάνοντας retweet ένα από τα alley oop καρφώματα του Κώστα Αντετοκούνμπο στην πρεμιέρα της EuroLeague.

Throw it up there he’ll go get it 🔥💪🏾 https://t.co/1tQ4owbdy3