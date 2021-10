Τζέιλεν Ρόουζ για Αντετοκούνμπο: «Ζούμε στην εποχή του, MVP κάθε χρόνο» (vid)

Ο πρώην παίκτης του ΝΒΑ και νυν αναλυτής του ΝΒΑ, Τζέιλεν Ρόουζ διαπίστωσε ότι βρισκόμαστε στην εποχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Και πως ο Greek Freak πρέπει να κερδίζει το βραβείο του MVP κάθε χρόνο!

«Ζούμε στην εποχή του Greek Freak». Ο Τζέιλεν Ρόουζ ζύγισε απόλυτα την ατάκα του στο Sports Illustrated. Η διαπίστωση του πως η εποχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχει ήδη ξεκινήσει, συνοδεύτηκε και από την προτροπή πως ο πρωταθλητής του ΝΒΑ θα πρέπει να κερδίζει το βραβείο του MVP κάθε σεζόν.

Όμως, ο άλλοτε γκαρντ των Ιντιάνα Πέισερς, Σικάγο Μπουλς, Τορόντο Ράπτορς και Φίνιξ Σανς (και νυν αναλυτής για το ESPN) πρόσθεσε κάτι ακόμα σημαντικό: Ο ίδιος θεωρεί ότι ο Giannis πρέπει να είναι MVP (κάθε χρόνο), αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι στο τέλος το βραβείο θα καταλήξει στα χέρια του.

«Ο Γιάννης έχει καταλάβει τι πρέπει να κάνει, ήμουν σε ένα παιχνίδι και είδα την αλλαγή. Ξέρει πως να πετυχαίνει 30 πόντους, 15 ριμπάουντ. Είναι σαν να λέει, δεν μπορείτε να με σταματήσετε», είπε ο Ρόουζ, προτού συμπληρώσει - μολονότι ο Γιάννης πρέπει να το κερδίσει - ότι μάλλον φέτος θα είναι η σειρά του Κέβιν Ντουράντ.

“Giannis should win MVP every year."@JalenRose says the Greek Freak era is NOW!



pic.twitter.com/g9C7deKwe5