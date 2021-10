Φενέρμπαχτσε - Ερυθρός Αστέρας 61-57: To «φιλί της ζωής» από Πιερ και Ντε Κολό (vid)

Η Φενέρμπαχτσε ζορίστηκε μέχρι το τέλος για να πάρει την πρώτη νίκη της σεζόν, κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα (61-57). Κομβικά καλάθια από τους Ντάισον Πιερ και Νάντο Ντε Κολό έκριναν το ματς.

Το ματς ξεκίνησε ως... περίπατος της Φενέρμπαχτσε. Εκείνο το 14-0 μπορούσε να αποτελέσει την καλύτερη υποθήκη για τη συνέχεια του ματς. Μόνο που στη συνέχεια, η ομάδα του Σάσα Τζόρτζεβιτς βραχυκύκλωσε, ενώ οι συμπατριώτες του «Σάλε» άρχισαν να πατάνε πιο γερά στο παρκέ.

Μετά το 14-0 στο όριο των 6 λεπτών, ο Ερυθρός Αστέρας βρέθηκε στο 18-15 στο φινάλε της 1ης περιόδου. Και από και πέρα, το ματς ήταν ένα ρεσιτάλ άστοχων επιθέσεων, λαθών και χαμηλού σκορ.

Ακόμη και όταν η Φενέρ επιχείρησε να ξεφύγει (και το έκανε με +8, 45-38), ο Αστέρας επέστρεψε (45-42). Στο πρώτο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι, παρά τα 10 κλεψίματα (τα 7 ήταν μέσα στο σερί του 14-0), είχαν 1/8 τρίποντα, ενώ οι Σέρβοι μέτρησαν 2/10 τρίποντα και 14 λάθη!

Η Φενέρ επέμεινε. Και την τελευταία φορά, αν και συνάντησε νέες δυσκολίες, δικαιώθηκε. Ένα τρομερό κάρφωμα του Πιερ και ένα τρίποντο του Ντε Κολό (το πρώτο εύστοχο σουτ του μετά από 5 άστοχα), στην αμέσως επόμενη επίθεση και μετά από καλή άμυνα, έκαναν το εύθραυστο 51-49, σε 56-49.

No defense stops that one from @DyshawnPierre!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/On1WQNzwBE