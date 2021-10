Ολυμπιακός-Μπασκόνια: Σερί 19-0 και τρομερό 2ο δεκάλεπτο οι «ερυθρόλευκοι» (vids)

Ο Ολυμπιακός έσπειρε τον... τρόμο στο δεύτερο δεκάλεπτο του αγώνα με την Μπασκόνια!

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δέχθηκε εννέα, μόλις, πόντους στην 2η περίοδο του αγώνα με τους Βάσκους πραγματοποιώντας επιμέρους 19-9.

Συγκεκριμένα από το 11' έως και το 19' οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να «τρέξουν» ένα σερί 19-0 (!) έχοντας δεχθεί πέντε πόντους στο πρώτο λεπτό της β΄ περιόδου και άλλους τέσσερις μαζεμένους στο τελευταίο του ημιχρόνου.

Αν μη τι άλλο ο Ολυμπιακός έπαιξε σπουδαίο μπάσκετ σε αυτήν την περίοδο, συνδυάζοντας την ουσία στην άμυνα με το θέαμα στην επίθεση.

Domination so far in the first half from @olympiacosbc #EveryGameMatters pic.twitter.com/7bdCBDIv85