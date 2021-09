Ζενίτ: Σοβαρή ζημιά στον αστράγαλο ο Νέιπιερ, απέφυγε το κάταγμα (pic)

O Σαμπάζ Νέιπιερ υπέστη σοβαρή ζημιά στους συνδέσμους του δεξιού αστραγάλου, απέφυγε το κάταγμα, αλλά θα μείνει για αρκετές εβδομάδες εκτός αγωνιστικής δράσης.

Η συμμετοχή του Σαμπάζ Νέιπιερ, στο Super Cup της VTB League, ήταν εξαιρετικά σύντομη. Αγωνίστηκε για μόλις 30 δεύτερα, προτού υποστεί διάστρεμμα και αποχωρήσει. Η διάγνωση αναφέρει πως υπέστη σοβαρή ζημιά στους συνδέσμους (ρήξη), αλλά δεν εντοπίστηκε κάταγμα.

Αυτό σημαίνει ότι ο Αμερικανός γκαρντ αποφεύγει την επέμβαση, αλλά αυτή τη στιγμή είναι άγνωστο το ακριβές διάστημα της απουσίας του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ζενίτ: «Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να τον επαναφέρουμε όσο πιο γρήγορα στους αγωνιστικούς χώρους. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι η υποστήριξη των φιλάθλων».

Στην πρώτη επίσημη εμφάνισή του, στον ημιτελικό του Super Cup κόντρα στην Ούνικ Καζάν, ο Νέιπιερ σταμάτησε στους 33 πόντους.

