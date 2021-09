Ζενίτ: Τραυματίστηκε ο Σαμπάζ Νέιπιερ, επαιξε μόλις 30'' με την ΤΣΣΚΑ

Ο Σαμπάζ Νέιπιερ αγωνίστηκε μόλις για 30 δευτερόλεπτα στον τελικό του Super Cup, προτού αποχωρίσει τραυματίας.

Στον ημιτελικό, κόντρα στην Ούνικς, ο Σαμπάζ Νέιπιερ έκανε... όργια με 33 πόντους και 4 ασίστ. Στον τελικό, ωστόσο, κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, στον τελικό του Super Cup, στάθηκε άτυχος. Αγωνίστηκε μόλις για 30 δεύτερα, προτού τραυματιστεί στο πόδι.

Αποχώρησε από το παρκέ και δεν επέστρεψε στο ματς. Ο Αμερικανός γκαρντ θα υποβληθεί σε εξετάσεις και τη Δευτέρα (20/9) αναμένεται να γίνει γνωστή η φύση του τραυματισμού του.

Shabazz Napier leaves the court for an injury #vtb #Euroleague pic.twitter.com/spmjkMEsuV