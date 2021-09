EuroLeague: Ο Ιτούδης το υψηλότερο all-time ποσοστό νικών, ο Ομπράντοβιτς τις περισσότερες νίκες (pic)

Ο Δημήτρης Ιτούδης είναι ο προπονητής με το υψηλότερο ποσοστό νικών στη σύγχρονη ιστορία της EuroLeague, ενώ ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι εκείνος που έχει μαζέψει τα περισσότερα ροζ φύλλα στην διοργάνωση.

Μια σημαντική πρωτιά κατέχει ο Δημήτρης Ιτούδης, καθώς σημειώνει το υψηλότερο ποσοστό νικών στην EuroLeague. Ο Έλληνας τεχνικός της ΤΣΣΚΑ Μόσχας βρίσκεται - ως head coach - αδιάκοπα στην διοργάνωση από τη σεζόν 2014-15, όταν κι ανέλαβε τις τύχες της ρωσικής ομάδας.

Συνεπώς, όλα του τα ροζ φύλλα τα έχει κατακτήσει με την «ομάδα του στρατού», σε διάστημα επτά ετών. Ο 51χρονος προπονητής έχει οδηγήσει, συν τοις άλλοις, την ομάδα του σε δύο κατακτήσεις EuroLeague, το 2016 στο Βερολίνο και το 2019 στην Βιτόρια.

Από την άλλη, εκείνος με τα περισσότερα νικηφόρα αποτελέσματα στο βιογραφικό του, είναι ο κάτοχος εννέα ευρωπαϊκών τροπαίων, Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Μπορεί πέρσι να μην βρέθηκε στην EuroLeague, κάτι που δεν αναμένεται να συμβεί ούτε τη σεζόν 2021-22 καθώς θα οδηγήσει την Παρτίζαν στο EuroCup, παρ' όλα αυτά ο Σέρβος κόουτς έχει αρκετά μεγάλη απόσταση από τους «διώκτες» του και δεν θα μπορούσε να κινδυνεύσει, άμεσα τουλάχιστον.

Δείτε το σχετικό infographic:

TOP coaches by winning % in the EuroLeague 🎊 pic.twitter.com/PwPhCvFHkp