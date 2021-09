Ολυμπιακός: Πρίντεζης σε ρόλο αρχηγού και... πιλότου (vid)

Ο Ολυμπιακός έφτιαξε ένα video με τον Γιώργο Πρίντεζη, νέο αρχηγό του Ολυμπιακού μετά την απόσυρση του Βασίλη Σπανούλη, σε ρόλο κυβερνήτη αεροσκάφους.

Βάζει στο.. κλίμα ενόψει της νέα σεζόν ο Ολυμπιακός τους φιλάθλους του. Οι Πειραιώτες δημιούργησαν ένα video με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Πρίντεζη, τον νέο αρχηγό του Ολυμπιακού μετά την απόσυρση του Βασίλη Σπανούλη, στο οποίο μιλάει στον κόσμο σαν ένας πιλότος σε επιβάτες.

«Αγαπητοί επιβάτες, σας μιλά ο κυβερνήτης σας. Πρώτα από όλα θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην πτήση του Ολυμπιακού από Πειραιά με προορισμό τη σεζόν 2021-2022. Αναμένουμε μια ήρεμη πτήση και προβλέπουμε να φτάσουμε εγκαίρως στους στόχους μας. Σας ευχόμαστε να απολαύσετε την πτήση σας», ήταν τα λόγια του Πριντ που αναλαμβάνει μεγαλύτερες ευθύνες φέτος.

